Trump tuona ancora: Fed non sa stare 'mentalmente' al passo con altri Paesi

Titta Ferraro 28 agosto 2019 - 17:31

MILANO (Finanza.com)

Nuovo attacco di Trump alla Federal Reserve. In un tweet il presidente Usa ha detto: "La Federal Reserve non sa stare 'mentalmente' al passo con la competizione di altri paesi. Al G7 in Francia tutti gli altri leader erano frastornati da quanto in basso fossero scesi gli interessi. La Germania viene di fatto pagata per prendere in prestito denaro".