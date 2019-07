Trump su Twitter: 'paghiamo interessi più alti a causa della Fed', più di altri Paesi

Daniela La Cava 19 luglio 2019 - 15:08

MILANO (Finanza.com)

Il presidente statunitense, Donald Trump, torna a criticare l'operato della Federal Reserve (Fed) sul fronte tassi. E come spesso accade, ed è questo il caso, le critiche vengono affidate a un tweet. "A causa dell’errato modo di pensare della Federal Reserve, paghiamo tassi di interesse molto più alti rispetto a Paesi che non sono paragonabili a noi dal punto di vista economico. In altre parole, i nostri costi per interessi sono molto più alti di altri Paesi, quando dovrebbero essere inferiori".