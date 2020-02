Trump su Green New Deal Ocasio-Cortez: 'Vogliono uccidere le nostre mucche. E i prossimi sarete voi'

Laura Naka Antonelli 31 gennaio 2020 - 13:46

MILANO (Finanza.com)

Pesante stoccata del presidente americano Donald Trump contro la deputata democratica di New York Alexandria Ocasio-Cortez, che ha lanciato un piano 'Green deal' che invoca una forte riduzione delle emissioni di CO" allo scopo di intervenire contro il fenomeno del global warning. Parlando in un comizio che si è svolto a Des Moines, Iowa, Trump si è così espresso:"Nel distruggere le nostre coltivazioni, il Green New Deal distruggerebbe le nostre meravigliose mucche. Questi vogliono uccidere le nostre mucche. E sapete perchè? Lo sapete, giusto? Non ditelo. Vogliono uccidere le nostre mucche. Il che significa che i prossimi sarete voi".