Trump si prende il merito dello sprint di Wall Street

Redazione Finanza 11 agosto 2020 - 13:51

MILANO (Finanza.com)

Il presidente egli Usa, Donald Trump, nella conferenza stampa tenuta ieri ha legato gli ultimi guadagni del mercato azionario alle sue mosse di sostegno contro gli effetti del Covid-19. “Emettiamo quegli ordini esecutivi e oggi il mercato azionario è salito di 358 punti. È una vera reazione", ha detto Trump ai giornalisti riferendosi ai 4 ordini esecutivi deciso sabato scorso. La conferenza stampa del presidente è stata interrotta per alcuni minuti per una sparatoria fuori dalla Casa Bianca.Ieri Wall Street ha chiuso in buon rialzo (tranne il Nasdaq) con Dow Jone ssalito di 358 punti con un +1,3% in chiusura.