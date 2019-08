Trump scatena panic-selling sulle Borse, Dax -3%. Vola invece l'oro (massimi dal 2013)

Titta Ferraro 2 agosto 2019 - 17:13

MILANO (Finanza.com)

L'incombere di un nuovo round di guerra dei dazi pesa oggi sui mercati. In un tweet il presidente americano ha annunciato nuove tariffe del 10% su 300 miliardi di beni cinesi a partire da settembre. Violenta la reazione dei mercati con fuga dai mercati azionari. Lo S&P 500 ha toccato i minimi dallo scorso giugno in area 2.915 punti, con un calo dell'1,2% che bissa l'oltre -1% della vigilia. Peggio fanno le Borse europee: -3,1% il Dax e -3,7% il Cac 40, mentre Piazza Affari limita il calo a -2,2%.L'avversione al rischio sta spingendo verso i classici asset rifugio. L'oro ha aggiornato i massimi a circa 6 anni a 1.461 dollari l'oncia. Sull'obbligazionario è invece corsa ai governativi core, in primis il Bund. Il tasso del decennale tedesco ha toccato il nuovo minimo storico a 0,5%.