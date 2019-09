Trump risveglia i mercati con parole su accordo con Cina

Daniela La Cava 25 settembre 2019 - 17:46

MILANO (Finanza.com)

Le parole del presidente americano, Donald Trump, dettano il passo sui mercati. Gli investitori si concentrano in particolar modo sulle dichiarazioni di Trump sulla questione commerciale con la Cina, annunciando ai giornalisti un accordo "prima del previsto". E così l'Europa (Piazza Affari compresa) ha ridotto le perdite sul finale di seduta, e Wall Street ha accelerato al rialzo. In questo momento il Dow Jones continua la sua corsa verso la soglia di 27mila punti (+0,57%), mentre l'S&P 500 e il Nasdaq avanzano dello 0,25 per cento.