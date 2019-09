Trump pro-tassi negativi: 'la Fed dovrebbe tagliare i tassi a zero o anche a meno

Laura Naka Antonelli 11 settembre 2019 - 13:36

MILANO (Finanza.com)

Donald Trump a favore dei tassi negativi in stile Bce o Bank of Japan? Ma anche Swiss National Bank? A leggere i suoi post su Twitter, la risposta è affermativa. Nuovi pesanti affondi vengono lanciati contro la Fed di Jerome Powell:"La Federal Reserve dovrebbe abbassare i nostri tassi di interesse a zero, o anche a meno, e poi dovrebbe iniziare a rifinanziare il nostro debito. LA SPESA PER INTERESSI POTREBBE ESSERE ABBASSATA, allo stesso tempo allungando in modo considerevole la scadenza (dei titoli). Abbiamo una grande moneta, il potere, e un bilancio...".Così continua in un altro tweet:"Gli Usa dovrebbero pagare sempre il tasso di interesse più basso. Ma quale inflazione! E' solo l'ingenuità di Jay Powell e della Federal Reserve che non ci permette di fare quello che gli altri paesi stanno già facendo! Stiamo perdendo l'opportunità della vita per colpa di fessi!"