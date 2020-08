Trump pronto a mettere al bando social TikTok, la minaccia: 'vendita a Microsoft avvenga entro 45 gg'

Laura Naka Antonelli 3 agosto 2020 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Il presidente americano Donald Trump potrebbe annunciare oggi stesso o domani la messa al bando di TikTok, il social cinese tra i più amati dai giovani di tutto il mondo, in quanto rischio, a suo avviso, per la sicurezza nazionale. E' quanto riporta Fox News.TikTok è tra l'altro nel mirino di Microsoft, che sta trattando con la cinese ByteDance, a cui fa capo il social, per la sua acquisizione. Citando fonti vicine al dossier, Reuters riporta che Trump avrebbe dato a ByteDance 45 giorni di tempo per vendere TikTok a Microsoft. Dal canto suo il ceo di Microsoft, Satya Nadella, ha rassicurato Trump, inizialmente contrario al deal.