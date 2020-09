Trump promette vaccino e 'nuova era di prosperità', ma Dow Jones rimane in rosso

Redazione Finanza 22 settembre 2020 - 17:24

MILANO (Finanza.com)

Intervenendo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna a parlare di vaccino contro Covid-19. "Gli Stati Uniti distribuiranno un vaccino, sconfiggeranno il virus, metteranno fine alla pandemia ed entreranno in una nuova era di prosperità, cooperazione e pace senza precedenti", sono state le parole di Trump.Speranze sul vaccino, più volte evocate da Trump nelle ultime settimane, che non scaldano Wall Street. Dopo un avvio in timido rialzo, il Dow Jones segna -0,3%, mentre viaggiano a ridosso della parità S&P 500 e Nasdaq. Lo S&P 500 è reduce da 4 sedute consecutive in calo, la striscia più lunga dallo scorso febbraio.