Trump: prima parte dell'accordo commerciale con la Cina sarà firmata al summit APEC

Alessandra Caparello 28 ottobre 2019 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

Il presidente Donald Trump si attende di firmare la prima parte dell’accordo commerciale con la Cina in occasione della prossima riunione del Consiglio di Incontro di cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) in programma 16-17 novembre in Cile. "Stiamo cercando probabilmente di anticipare il programma per firmare una parte dell'accordo con la Cina, la chiameremo Fase Uno. Ma è una parte molto grande", così il presidente parlando ai giornalisti.