Trump, nuovo affondo alla Fed: "Se facesse quello che deve, economia andrebbe come un razzo"

Alessandra Caparello 29 agosto 2019 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

"L'economia sta andando alla grande, con un potenziale al rialzo enorme. Se la Fed facesse quello che deve fare, andrebbe come un razzo!". L’ennesimo affondo del presidente Donald Trump alla Federal Reserve arriva come sempre via Twitter dopo la pubblicazione del dato relativo al Pil a stelle e strisce. Il Prodotto interno lordo ha segnato difatti nel secondo trimestre una crescita su base annualizzata del 2% rispetto ai tre mesi prima. Si tratta della seconda lettura che viene limata rispetto al +2,1% della prima stima. Nel primo trimestre dell'anno l'economia americana aveva segnato una espansione del 3,1%.