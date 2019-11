Trump inneggia a crescita Pil Usa e garantisce: 'Tasse su imprese potrebbero scendere ancora'

Laura Naka Antonelli 13 novembre 2019 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

"L'anno scorso la crescita del Pil (Usa) è stata la più alta in oltre un decennio". Così il presidente americano Donald Trump, in un discorso proferito all'Economic Club di New York.Trump ha affermato che "gli Stati Uniti hanno un potenziale economico incredibile" e che "le tasse imposte alle imprese potrebbero scendere ancora".In linea con la sua filosofia "America First", il presidente Usa ha anche detto che desidera che le aziende rimangano negli Stati Uniti.