Trump esulta: massimi storici S&P 500 una vittoria per tutti, c'è grande potenziale al rialzo

Titta Ferraro 28 ottobre 2019 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

"Imassimi di sempre dell'S&P 500 sono una grande vittoria per il mercato del lavoro, per i fondi pensione (401-K) e, francamente per TUTTI! Il nostro Paese sta andando alla grande. Siamo più forti che mai, con un GRANDE potenziale al rialzo". Così Donald Trump su Twitter poco dopo l'avvio di Wall Street che ha visto l'indice S&P 500 toccare i nuovi massimi storici.