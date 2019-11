Trump contro Fed: 'ha alzato tassi troppo velocemente, se cooperasse borsa Usa altro +25%'

Laura Naka Antonelli 13 novembre 2019 - 07:25

MILANO (Finanza.com)

"La Federal Reserve ha alzato i tassi troppo velocemente e li ha abbassati troppo lentamente". Nuovo affondo del presidente americano Donald Trump contro la banca centrale americana. In un discorso proferito all'Economic Club di New York, Trump ha detto che "gli Stati Uniti competono contro altri paesi e che la Federal Reserve non ci permette di competere, ponendoci in una posizione di svantaggio competitivo". Ancora: "Se avessimo una Federal Reserve che cooperasse, il mercato azionario Usa balzerebbe di un altro +25%".does not let us competeFed puts us at a competitive disadvantage to other countriesIf we had a Federal Reserve that work with us the US stock market would be up by another 25%