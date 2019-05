Trump apre a Huawei in accordo Cina. 'Se c'è intesa commerciale grande risultato altrimenti va bene lo stesso'

Laura Naka Antonelli 24 maggio 2019 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

"Sono molto preoccupato per i rischi alla sicurezza che Huawei rappresenta". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato il caso Huawei, dopo che il colosso cinese di infrastrutture per tlc è stato inserito nella lista nera di quelle aziende che non possono fare affari con società Usa, a meno di una specifica autorizzazione. (a Huawei è stato concesso comunque un periodo di grazia di 90 giorni).Trump ha detto anche che Huawei potrebbe essere inclusa in un eventuale accordo tra Stati Uniti e Cina volto a fermare l'escalation della guerra commerciale.A tal proposito, il presidente americano ha detto che se ci sarà un'intesa con la Cina sarà un risultato molto positivo, altrimenti andrà bene lo stesso.