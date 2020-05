Trump ancora contro Twitter: 'non fa niente contro menzogne Cina, Section 230 va revocata'

Laura Naka Antonelli 29 maggio 2020 - 13:56

MILANO (Finanza.com)

Donald Trump continua ad accanirsi contro Twitter. In un tweet appena postato, il presidente americano scrive che "Twitter non sta facendo niente contro tutte le menzogne e la propaganda della Cina e del Partito democratico di sinistra radicale"."Hanno preso di mira i repubblicani, i conservatori e il presidente degli Stati Uniti - ha tuonato Trump - La Section 230 dovrebbe essere revocata dal Congresso! Fino a quel momento, sarà regolamentata!".La Section 230 del Communications Decency Act è la norma del 1996 che ha disciplinato l'utilizzo di Internet, stabilendo che i siti web non devono rispondere legalmente dei materiali e delle dichiarazioni che vengono postati dai loro utenti.Varata nel 1996, la norma contempla alcune eccezioni, nel caso in cui vengano pubblicati commenti in violazione della legge d'autore, relativi allo sfruttamento della prostituzione e/o in violazione della legge federale penale.