Trump: 'dollaro dominerà il mondo per sempre. Libra? Facebook si assoggetti a norme banche'

Laura Naka Antonelli 12 luglio 2019 - 07:15

MILANO (Finanza.com)

"Abbiamo soltanto una moneta reale negli Stati Uniti, più forte che mai, che è sicura e affidabile. Finora è stata la valuta che ha dominato il mondo e sarà sempre così. Si chiama il dollaro degli Stati Uniti!". Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump in un tweet. Sempre su Twitter, Trump si è scagliato contro Libra, la moneta virtuale che sarà lanciata da Facebook. "La moneta virtuale Libra di Facebook avrà pochi margini di affidabilità. Se Facebook e altre aziende desiderano diventare una banca, ne facciano richiesta, dovranno essere soggette a tutte le norme che regolano le banche, così come le altre banche". Trump ha aggiunto di "non essere un grande fan del Bitcoin e di altre criptovalute". "Non sono monete - ha detto - il loro valore è altamente volatile, ed è basato sul nulla. Gli asset cripto possono facilitare comportamenti illegali, come commercio di droga e altre attività".