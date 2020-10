Trump: 'Joe ha preso $3,5 milioni dalla Russia'. Biden: 'E tu, che hai un conto segreto in Cina?'

Laura Naka Antonelli 23 ottobre 2020 - 07:04

MILANO (Finanza.com)

"Joe ha ricevuto $3,5 milioni dalla Russia, tramite Putin, perchè era in buoni rapporti con il sindaco di Mosca. Io non ho mai preso soldi dalla Russia". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel dibattito presidenziale finale, a 12 giorni dall'Election Day del prossimo 3 novembre, che si è tenuto nella serata di ieri presso la Belmont University di Nashville, Tennessee."La Russia ti ha pagato molti soldi, e probabilmente lo sta facendo ancora - ha aggiunto Trump - Credo che tu debba una spiegazione al popolo americano".Biden ha replicato:"Non ho mai preso un centesimo da una fonte straniera in tutta la mia vita. Abbiamo compreso invece che questo presidente fa affari in Cina, ha un conto corrente segreto in Cina, e parla di me che prendo soldi. Non ho assolutamente preso un centesimo da un solo paese".