Trump: "Se perdo elezioni, mercato USA crollerà"

25 febbraio 2020

Il mercato azionario degli Stati Uniti crollerà se perdo le elezioni. La previsione è del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di un viaggio in India, in cui ha sottolineato che le azioni balzeranno più in alto se verrà rieletto, ma "se non vinco vedrete un crollo come non avete mai visto prima".Il presidente Usa ha anche sottolineato che il forte calo dei prezzi delle azioni di lunedì è stato negativo a causa dei timori del coronavirus, ma gli Stati Uniti erano in buona forma per affrontare il problema. Trump ha sottolineato che il presidente cinese Xi Jinping sta lavorando duramente sulla questione. "E penso che tutto sarà sotto controllo ... Penso che andrà tutto bene". Lo speriamo", ha concluso Trump.