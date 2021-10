Trimestrali: fari puntati oggi su JP Morgan Chase. Stagione eccitante ma con ombre

Alessandra Caparello 13 ottobre 2021 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

Entra nel viso la stagione delle trimestrali, una delle stagioni dei guadagni più eccitanti degli ultimi anni ma, secondo gli analisti di BG Saxo sarà anche tutta incentrata sull'aumento dei costi di produzione e su come questo stia portando a pressioni sui margini che potrebbero portare a dei cambiamenti sui profitti. "Nonostante le aspettative di crescita siano minori a causa dei problemi di approvvigionamento in Asia provocate dalle epidemie di Covid-19, dalla crisi del mercato immobiliare cinese e dalla crisi energetica globale in corso, gli analisti sell-side hanno aumentato la loro aspettativa di EPS a 12 mesi per S&P 500 del 6,3% nel terzo trimestre. Questo è il ritmo più lento di crescita degli utili previsti da quando hanno toccato il fondo a maggio dello scorso anno" si legge nella Pillola settimanale.Oggi alzano il velo sui conti colossi come JP Morgan Chase e BlackRock.