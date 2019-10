Trimestrali Usa: Goldman Sachs delude le stime sugli utili, titolo cede oltre -1,3% in pre-mercato

Laura Naka Antonelli 15 ottobre 2019 - 13:46

Il colosso bancario americano Goldman Sachs ha comunicato di aver concluso il terzo trimestre del 2019 con utili al di sotto delle stime.L'attivo per azione si è attestato a $4,79, al di sotto dei $4,81 per azione stimati dagli analisti, secondo Refinitiv. Gli utili netti sono scesi a $1,79 miliardi, rispetto ai $2,45 miliardi, o 6,28 dollari per azione, del terzo trimestre del 2018.Il fatturato è stato pari a $8,323 miliardi, in calo del 6% su base annua, ma lievemente al di sopra degli $8,31 miliardi attesi.Titolo giù dell'1,32% in premercato.Tra le voci di bilancio, occhio al calo del fatturato della divisione di investment banking, sceso del 15% a $1,69 miliardi, valore inferiore agli $1,71 miliardi stimati dal consensus di FactSet.