Trade war, Trump: "Grande giornata di negoziati. Domani incontro con il vicepremier cinese"

Alessandra Caparello 10 ottobre 2019 - 17:20

MILANO (Finanza.com)

“Grande giornata di negoziati con la Cina". Così il presidente americano Donald Trump su Twitter in riferimento alla ripresa delle trattative con Pechino per evitare nuovi dazi. "Loro vogliono un accordo" annuncia Trump indicando che domani incontrerà il vicepremier cinese. Due giorni intesi, oggi e domani, che vedranno da una parte il vice premier e capo delegazione cinese Liu He e dall’altra il rappresentante al Commercio Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin per il tredicesimo round negoziale.