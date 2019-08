Trade war: Google sposta la produzione dello smartphone Pixel dalla Cina in Thailandia (Nikkei)

Alessandra Caparello 28 agosto 2019 - 16:18

MILANO (Finanza.com)

La produzione dello smartphone Pixel sarà spostata dalla Cina al Vietnam con l’obiettivo di raddoppiare a 8-10 milioni di pezzi le consegne di quest'anno rispetto a quelle del 2018 e quella degli speaker Google Home dovrebbe essere invece trasferita in Thailandia. Questa la decisione presa dal colosso di Mountain View e che verrà realizzata entro la fine dell’anno. Lo riferisce il giornale giapponese Nikkei, secondo cui la controllata di Alphabet punta a sviluppare una filiera produttiva a basso costo nel Sud-Est asiatico spostando.La produzione iniziale del suo hardware resterà però in Cina, scrive il Nikkei anche se Google non ha commentato finora l'indiscrezione. Anche HP e Dell hanno spostato dalla Cina la produzione dei loro servere questo per evitare i dazi voluti dagli Usa.