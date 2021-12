Toyota costruirà un nuovo impianto di batterie in North Carolina

Alessandra Caparello 7 dicembre 2021 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

Toyota costruirà un nuovo impianto di batterie per veicoli elettrificati da 1,29 miliardi di dollari in North Carolina. Ad annunciarlo la stessa società automobilistica secondo cui l'impianto sarà in grado di produrre abbastanza batterie agli ioni di litio per 200.000 veicoli quando la produzione inizierà nel 2025.L'impianto vicino a Greensboro nella Carolina del Nord centrale dovrebbe creare 1.750 posti di lavoro e l’investimento nell'impianto è previsto fino al 2031.