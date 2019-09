Tonfo di BlackBerry: titolo affonda -11%, paga trimestrale e disubbidienza alla Sec

Laura Naka Antonelli 24 settembre 2019 - 13:41

MILANO (Finanza.com)

Tonfo in premercato per il titolo Blackberry, dopo che la società di cyber security ha reso noto di aver riportato nel suo secondo trimestre fiscale un fatturato più debole delle attese. La società ha inoltre stilato un bilancio che, per l'ennesima volta, ha adottato parametri non standard non sono consentiti dalla Sec, rischiando ora un provvedimento.Le quotazioni della società scivolano di oltre -11% attorno a $6,70.BlackBerry ha riportato per la precisione una perdita netta di $44 milioni, o 10 centesimi per azione, dopo un utile di $43 milioni, per una perdita di 4 centesimi per azione, dello stesso trimestre del 2018. Il gruppo ha segnato - guardando all'utile per azione adjusted - un breakeven, meglio del passivo di 1 centesimo per azione atteso da FactSet.Il giro d'affari è salito a $244 milioni dai $210 milioni, ma al di sotto dei $268 milioni stimati.