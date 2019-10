Tonfo anche per l'ISM servizi, Wall Street deraglia di nuovo (DJ cede 300 punti)

Titta Ferraro 3 ottobre 2019 - 16:18

MILANO (Finanza.com)

Nuovo alert per l'economia Usa. Dopo l'ISM manifatturiero dei giorni scorsi, che ha fatto scattare le vendite sui mercati, oggi è arrivata la delusione dall'ISM non manifatturiero, sceso ben oltre le attese a 52,6 a settembre dai 56,4 precedenti. Si tratta dei minimi a 3 anni.Repentina la reazione dei mercati con Wall Street in calo di oltre l'1% dopo un avvio sostanzialmente piatto. Il Dow Jones cede l'1,14% lasciando sul terreno oltre 300 punti. Quasi -1% anche per lo S&P 500. L'ISM servizi pesa anche sulle commodity con il petrolio ai nuovi minimi a circa due mesi (-2,5% a 51,3 $ il WTI).