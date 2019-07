Titolo Microsoft plaude a crescita profitti e fatturato, utili +50% nel trimestre

Laura Naka Antonelli 19 luglio 2019 - 07:29

MILANO (Finanza.com)

Microsoft plaude ai risultati trimestrali e dell''intero anno fiscale, salendo del 2% nelle contrattazioni afterhours di Wall Street. Il colosso americano ha reso noto di aver concluso l'anno fiscale 2019 con utili netti per $36,8 miliardi, in rialzo +21,6% su base annua, a fronte di un fatturato che è salito di oltre +14% a $125,8 miliardi. In una conference call il direttore finanziario ha commentato il bilancio sottolineando che Microsoft prevede di assistere, anche nel prossimo anno fiscale, a una crescita dei profitti e del fatturato a doppia cifra percentuale.Nel quarto trimestre fiscale, il gigante Usa attivo nel settore dei software ha incassato $13,19 miliardi di profitti, o $1,71 per azione, rispetto agli $8,87 miliardi, in crescita dunque del 50% circa, o $1,14 per azione, dello stesso periodo dello scorso anno, e contro l'attivo per azione di $1,21 stimato dagli analisti.Il fatturato è stato pari a $33,72 miliardi, rispetto ai $30,09 miliardi del quarto trimestre fiscale del 2018, meglio dei $32,77 miliardi stimati dal consensus di FactSet. I risultati di Microsoft sono stati sostenuti in particolare dal servizio cloud Azure e dal servizio LinkedIn.