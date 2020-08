TikTok: l'amministratore delegato Kevin Mayer pronto a lasciare sotto le pressioni di Trump (FT)

Valeria Panigada 27 agosto 2020 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

L'amministratore delegato di TikTok, Kevin Mayer, si sarebbe dimesso, dopo aver assunto l'incarico da poco più di tre mesi. Lo riporta il Financial Times, facendo riferimento a una lettera interna. Secndo l'indiscrezione, la decisione è stata presa dopo che il presidente americano Donald Trump ha disposto il divieto della popolare app negli Stati Uniti a meno che la società madre ByteDance Inc. di Pechino non la vendesse entro 90 giorni. In una lettera ai dipendenti, Mayer avrebbe fatto riferimento ai cambiamenti sul piano politico e quindi sul suo ruolo. Mayer era entrato a far parte di TikTok a maggio, dopo un periodo alla guida di Disney+, il servizio streaming della Walt Disney. Il direttore generale di TikTok, Vanessa Pappas, assumerà il ruolo di CEO ad interim.