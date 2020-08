TikTok: Walmart si unisce a Microsoft per acquistare le attività del social negli Usa

Valeria Panigada 28 agosto 2020 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

L'americana Walmart, numero uno al mondo nella grande distribuzione, ha annunciato di essersi unita con il colosso del software Microsoft per provare ad acquistare TikTok, il social network del gruppo cinese ByteDance. Quest'ultimo è in trattativa con diversi potenziali acquirenti, interessati alle attività di TikTok in Nord America, Australia e Nuova Zelanda. Oltre a Microsoft, tra gli interessati anche Oracle. Il social network è da tempo nel mirino del presidente americano Donald Trump che ha dato tempo fino a novembre alla controllante ByteDance di dismettere le attività di TikTok negli Usa."Riteniamo che una potenziale relazione con TikTok Usa in collaborazione con Microsoft potrebbe fornire a Walmart un canale importante per raggiungere i clienti, nonché per far crescere il nostro mercato e le attività pubblicitarie - si legge nella nota diffusa da Walmart - Siamo fiduciosi che una partnership con Microsoft soddisferà entrambe le aspettative degli utenti di TikTok statunitensi e al contempo le preoccupazioni dei regolatori del governo degli Stati Uniti".