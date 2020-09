TikTok: Oracle scelta come "fornitore di cloud sicuro"

Daniela La Cava 21 settembre 2020 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Oracle è stata scelta per diventare il fornitore di tecnologia cloud sicuro di TikTok. Questa decisione tecnica di TikTok, si legge nel comunicato del gruppo californiano, è stata fortemente influenzata dal recente successo di Zoom nel trasferire gran parte delle sue attività di video-conferencing al public cloud di Oracle."TikTok ha scelto la nuova infrastruttura Cloud di Oracle di seconda generazione perché è molto più veloce, più affidabile e più sicura della tecnologia di prima generazione, attualmente offerta da tutti gli altri principali fornitori di cloud", ha dichiarato Larry Ellison, fondatore e Chief Technology Officer di Oracle. "Come parte di questo accordo, TikTok utilizzerà il cloud di Oracle e Oracle diventerà un investitore di minoranza in TikTok Global", ha aggiunto Safra Catz, ceo di Oracle sottolineando che "implementerà, gestirà e farà scalare rapidamente i sistemi TikTok nel Cloud di Oracle".