Tiffany: vendite record nel periodo natalizio grazie all'online e alla Cina

Valeria Panigada 6 gennaio 2021 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Tiffany ha riportato vendite record nel periodo natalizio, grazie soprattutto al canale online e alla domanda in Cina. Il gruppo americano dei gioielli, in fase di acquisizione dal gruppo francese del lusso LVMH, ha riportato vendite nette in crescita del 2% tra l'1 novembre e il 31 dicembre, secondo i dati preliminari diffusi ieri sera. Le vendite online sono aumentate di oltre l'80% nel periodo, le vendite nette nella regione Asia-Pacifico sono aumentate del 20%, quelle in Cina di oltre il 50%. Nessuna reazione del titolo, che ieri a Wall Street ha chiuso con un +0,01% e nella sessione afterhours è rimasta piatta con un -0,01%.