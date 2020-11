Tiffany convoca il 30 dicembre l'assemblea per votare la fusione con LVMH

Valeria Panigada 27 novembre 2020 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Tiffany ha programmato un'assemblea straordinaria per il prossimo 30 dicembre in cui gli azionisti dovranno esprimersi sul progetto di fusione con il colosso francese del lusso LVMH. "Il consiglio di amministrazione raccomanda agli azionisti di votare a favore della proposta", si legge nella nota odierna. Dopo diverse settimane di conflitto e azioni legali, il gruppo Usa dei gioielli e LVMH hanno raggiunto a fine ottobre un nuovo accordo. Secondo i nuovi termini, LVMH acquisterà Tiffany al prezzo di 131,50 dollari per azione (contro i 135 dollari per azione inizialmente previsti), per un ammontare complessivo di 16 miliardi di dollari (13,4 miliardi euro). L'operazione dovrebbe essere finalizzata all'inizio del 2021.