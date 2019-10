Tiffany conferma offerta Lvmh, proposta all'esame del cda

Daniela La Cava 29 ottobre 2019 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Tiffany & Co. ha annunciato di avere ricevuto l'offerta non vincolante da 120 dollari per azione presentata dai francesi di Lvmh. In una nota ufficiale diramata ieri sera il gruppo newyorchese dei gioielli ha fatto sapere che il consiglio di amministrazione sta esaminando attentamente l'offerta, affiancato da consulenti finanziari e legali "per determinare il migliore modo di agire nell'interesse della società e degli azionisti".