Tether la terza criptovaluta più grande per valore di mercato preoccupa istituzioni ed analisti

Alessandra Caparello 7 luglio 2021 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

Tether è la terza criptovaluta più grande del mondo per valore di mercato ma crea preoccupazione per alcuni economisti, compreso un funzionario della Federal Reserve.E’ in particolare, il presidente della Fed di Boston Eric Rosengren che ha recentemente lanciato l'allarme sul tether, definendo la criptovaluta un potenziale rischio di stabilità finanziaria. Alcuni investitori credono che una perdita di fiducia nel tether potrebbe essere il "cigno nero" delle criptovalute, un evento imprevedibile che avrebbe un grave impatto sul mercato.