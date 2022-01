Test Fed: Powell&Co focalizzati su inflazione che ora è il triplo del target

Redazione Finanza 26 gennaio 2022 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

L'attesa è quasi finita. Stasera alle 20 ore italiane arriverà il comunicato ufficiale della riunione del FOMC, e le decisioni in merito alla politica monetaria della Federal Reserve (Fed). Nelle ultime sedute c'è stato un certo nervosismo sui mercati, soprattutto a Wall Street, visto che solo due settimane fa si ipotizzava che la Fed avrebbe potuto accelerare il tapering ulteriormente o segnalare rialzi di 50 punti base. "Ritengo che la risk aversion degli ultimi giorni abbia messo in soffitta tutti questi propositi, se mai sono stati reali. Ma chi si attende strizzatine d'occhio a Aall Street da parte di Powell e C. si appresta ad essere deluso", afferma Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Capital Partners Sgr, ribadendo che la Fed è focalizzata sull'inflazione, che è il triplo del target e nel breve non è vista scendere significativamente. Ha l'appoggio dell'Amministrazione.Sersale sottolinea inoltre che la Fed non si farà spaventare dal primo -7% della Borsa dopo un +90% in 3 anni e un + 27% nel solo 2021 e crede che confermerà il suo scenario, magari senza specificare se il rialzo a marzo ci sarà, e quando inizierà lo smobilizzo del bilancio. "Detto questo, e confermato la fase volatile dovrebbe proseguire, questo non vuol dire che il mercato cederà alla disperazione subito dopo. Le condizioni per ulteriore sollievo nel breve sono rimaste, nonostante il rimbalzo di ieri. Intanto cominciamo a vedere su che livelli arriviamo al Fomc", conclude Sersale.