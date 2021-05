Tesoro Usa affila armi contro criptovalute: agevolano evasione fiscale, trasferimenti $10.000 vanno comunicati al Fisco

Laura Naka Antonelli 21 maggio 2021 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Il dipartimento del Tesoro Usa ha annunciato che sta lavorando a un piano per inasprire i controlli sul mercato delle criptovalute che, a suo avviso, alimentano l'evasione fiscale.Il Tesoro ha precisato che qualsiasi trasferimento di una somma con valore pari o superiore ai $10.000 dovrà essere comunicato al fisco, ovvero all'autorità Usa Internal Revenue Service."Le criptovalute pongono già problemi significativi di tracciatura, facilitando l'attività illegale includendo in modo ampio l'evasione fiscale - ha detto il Tesoro in un comunicato - questo è il motivo per cui il presidente propone di canalizzare risorse aggiuntive all'IRS, affinché monitori la crescita dei cripto-asset".In particolare, "nel caso delle transazioni in contanti, le aziende che ricevono cripto asset con un valore di mercato superiore a $10.000 dovranno presentare una dichiarazione". Dopo il crollo dell'altro ieri, il Bitcoin si mantiene sopra quota $40.000, in lieve rialzo.