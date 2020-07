Tesla vola a +15% e sfiora quota 1.800$

Redazione Finanza 13 luglio 2020 - 16:45

Fioccano anche oggi gli acquisti sul titolo Tesla che segna quasi +15% a 1.774 dollari. Il titolo in avvio si è spinto fino a 1.794,99 dollari. Il valore del colosso delle auto elettriche ha superato il muro dei $ 300 miliardi di dollari di capitalizzazione (attualmente sono 323 mld) e gli investitori continuano a scommettere che l'azione presto sarà inclusa nell'indice S&P 500.Tesla sarà idonea per l'inclusione nel benchmark una volta pubblicati quattro trimestri consecutivi di redditività. Gli investitori si aspettano un secondo trimestre in utile per Tesla dopo i forti dati sulle consegne. E questo segnerebbe per la prima volta nella sua storia una striscia di quattro trimestri consecutivi di profitto. I dati arriveranno dopo la chiusura del mercato il 22 luglio.