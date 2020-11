Tesla: voce su richiamo di 870 auto in Cina non ferma corsa titolo, +1,5% nel pre-market

Valeria Panigada 27 novembre 2020 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

Attenzione oggi al titolo Tesla, che potrebbe interrompere la sua folle corsa in Borsa. Secondo una indiscrezione raccolta dall'agenzia Afp, che cita l'autorità di mercato cinese, Tesla dovrà richiamare 870 auto Model X in Cina a causa di un problema nel rivestimento del tetto. Il rischio è che alcune parti possano cadere creando un pericolo di collisione in strada. Tuttavia, l'indiscrezione sembra non preoccupare il titolo Tesla che nella sessione pre-market di Wall Street avanza dell'1,5%. Da inizio anno l'azione della casa automobilistica guidata da Elon Musk ha segnato un +586%.