Tesla verso nuovo record oltre 1.200 $, titolo +8% nel pre-market. Vale più di Toyota

Titta Ferraro 2 luglio 2020 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

Non accenna a placarsi l'ottimismo su Tesla, che anche oggi dovrebbe attirare acquisti. Il titolo nel Pre-market segna +8,7% a 1.217 dollari. Si tratterebbe dei nuovi massimi storici. Lunedì l'amministratore delegato di Tesla , Elon Musk, ha inviato una mail ai dipendenti indicando che la società potrebbe essere in pareggio nel secondo trimestre.Tesla ha annunciato di aver consegnato, nel corso del secondo trimestre, 90.650 veicoli, molto meglio delle consegne di 72.000 unità che erano state previste dagli analisti interpellati da FactSet.Con il rialzo di ieri in borsa Tesla ha raggiunto una capitalizzazione di mercato pari a 207,2 Mld $, sorpassando Toyota (ferma a 201,9 Mld$) e diventando il primo produttore di auto per capitalizzazione al mondo.