Tesla verso avvio shock a -15%, pesa mancano ingresso nell'S&P 500

Redazione Finanza 8 settembre 2020 - 15:17

MILANO (Finanza.com)

Le azioni di Tesla segnano un crollo nell'ordine del 15% nel pre-market a causa della mancata inclusione del titolo nell'indice S&P 500. I titolo segna un teorico -15% in area 357$. Da massimi intraday oltre i 500 dollari del 31 agosto (giorno dello split azionario 5 a 1) il titolo è già sceso del 17% e con il probabile calo marcato di oggi Tesla entrerà nel cosiddetto Bear market, ossia quando un titolo segna una flessione superiore al 20 per cento rispetto ai massimi di periodo.Nell’ultima settimana sono state tante le novità su Tesla con l’annuncio dell’aumento di capitale da 5 mld $ (completato venerdì) e la decisione del suo investitore esterno più grande di tagliare la propria quota.La società S&P Dow Jones Indices ha comunicato venerdì sera che nell’indice S&P 500 entreranno Etsy (mercato online che mette in contatto venditori e potenziali acquirenti e dove, in qualsiasi momento, sono disponibili 65 milioni di articoli per la vendita), Teradyne (compagnia specializzata in automazione e robotica) e Catalent (che sviluppa prodotti farmaceutici. Nomi certamente molto meno noti di Tesla e che sostituiranno H&R Block (HRB), Kohl’s (KSS) e Coty (COTY).