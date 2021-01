Tesla: utili IV trimestre deludono stime, titolo -5% nell'afterhours. Fatturato +45,5%

Laura Naka Antonelli 28 gennaio 2021 - 07:07

MILANO (Finanza.com)

Per la prima volta in più di un anno, i profitti di Tesla hanno deluso le stime degli analisti. Nel quarto trimestre del 2020, l'utile per azione incassato dal colosso delle auto elettriche fondato da Elon Musk si è attestato infatti a 80 centesimi su base adjusted, rispetto agli $1,03 per azione attesi dal consensus.Nell'intero 2020, gli utili sono stati pari a $721 milioni, rispetto alla perdita di $862 milioni sofferta nel 2019, e a dispetto della pandemia Covid-19.Negli ultimi tre mesi dell'anno, gli utili sono stati pari a $270 milioni, in crescita rispetto ai $105 milioni dello stesso periodo del 2019, confermandosi però peggiori delle previsioni del consensus. Il titolo Tesla è sceso dunque nelle contrattazioni dell'afterhours a Wall Street fino a -5%.Le vendite, nell'intero 2020, sono salite del 36% a 499.550 veicoli. Il fatturato del quarto trimestre è avanzato del 45,5% su base annua a $10,74 miliardi, meglio dei $10,4 miliardi attesi.