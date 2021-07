Tesla: utile netto decuplicato in II trimestre, bilancio batte stime. Titolo oltre +2% in afterhours

Laura Naka Antonelli 27 luglio 2021 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Boom per gli utili di Tesla, il colosso delle auto elettriche fondato e gestito da Elon Musk. Il gruppo ha annunciato ieri a mercati chiusi di aver concluso il secondo trimestre dell'anno con utili decuplicati su base annua: in particolare l'utile netto si è attestato a $1,14 miliardi, superando per la prima volta in assoluto quota $1 miliardo, rispetto ai $104 milioni dello stesso periodo del 2020. Nel complesso, il fatturato è stato pari a $10,21 miliardi, di cui solo $354 milioni, appena il 3,5% circa, è stato incassato con la vendita dei crediti green, al minimo degli ultimi quattro trimestre. Il margine lordo si è attestato al 28,4%, al record degli ultimi quattro trimestri.L'utile per azione adjusted è stato pari a $1,35, molto oltre i 98 centesimi attesi dagli analisti intervistati da Refinitiv. Il fatturato è ammontato a $11,96 miliardi, rispetto agli $11,30 miliardi attesi.Il titolo Tesla è salito fin oltre il 2% nelle contrattazioni dell'afterhours di Wall Street. Ora avanza di oltre +1%.