Tesla torna a sprintare sull'S&P 500 con assist Piper, prezzo obiettivo più che raddoppiato

Titta Ferraro 1 febbraio 2021 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

Acquisti su Tesla che segna +2,22% a 811 $, recuperando parte del calo del 5% di venerdì scorso. Piper Sandler ha aumentato il suo obiettivo di prezzo su Tesla portandolo a 1.200 dollari dai $ 515 indicati in precedenza. Un target che implica un apprezzamento del titolo di oltre il 50%. L'analista Alexander Potter consiglia di continuare a puntare su Tesla anche dopo l'exploit del 2020 in quanto ci sono nuove opportunità da perseguire per decenni.Piper stima le consegne di veicoli da parte della società guidata da Elon Musk crescere a più di 9 milioni entro il 2030.