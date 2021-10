Tesla: titolo reduce da otto settimane di rialzi, +50% da minimo marzo. Attesa per la trimestrale

Laura Naka Antonelli 18 ottobre 2021 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

Titolo Tesla in rialzo in premercato, sempre di più sotto i riflettori per i guadagni riportati nell'ultimo periodo: le quotazioni del colosso di auto elettriche fondato da Elon Musk sono in rialzo da otto settimane consecutive, confermando la fase rialzista più forte dal periodo precedente la pandemia Covid-19 e in rally di ben il 50% dal minimo testato l'8 marzo scorso, a quota $563.La rimonta fa di Tesla la sesta società più grande quotata a Wall Street, ben avanti Berkshire Hathaway.In una nota l'analista Daniel Ives di Wedbush ha scritto di ritenere che "l'onda green porterà il titolo a valori più alti nonostante la crisi di breve termine dell'offerta di chip e grazie alla pubblicazione, questa settimana, del bilancio relativo al terzo trimestre, che rappresenterà un altro fattore positivo".Il titolo Tesla avanza di quasi l'1% oltre quota $850.