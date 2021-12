Tesla: titolo in controtendenza a Wall Street, richiamo per quasi 500mila auto

Redazione Finanza 30 dicembre 2021 - 16:59

Ribasso del titolo Tesla a Wall Street. In una seduta intonata al moderato rialzo, il titolo della casa automobilistica californiana scivola dello 0,8% dopo aver lasciato sul parterre l'1,4% in avvio di seduta. Secondo quanto riportano alcune agenzie di stampa, citando la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'agenzia federale responsabile per la sicurezza stradale, Tesla ha deciso di richiamare più di 475.000 auto Model 3 e Model S nel tentativo di risolvere alcuni problemi rilevati nella telecamera per la retromarcia e sul cofano.