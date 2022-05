Tesla tenta di reagire dopo KO della vigilia, Wedbush teme un 2° trimestre molto difficile

Titta Ferraro 19 maggio 2022 - 17:15

MILANO (Finanza.com)

Il titolo Tesla cerca di risollevarsi (+0,78% a 715 $) dopo un avvio debole che lo ha visto scendere momentaneamente sotto i 700 dollari, sui minimi dallo scorso agosto. Ieri Tesla era scesa con decisione complice la debolezza del mercato abbinata alla notizia dell'esclusione del titolo dall'indice S&P 500 ESG.Intanto Daniel Ives di Wedbush ha tagliato il prezzo obiettivo su Tesla di $ 400 rimarcando come i lockdown cinesi siano "difficili da ignorare". L'analista di Wedbush ha abbassato l'obiettivo di prezzo di Tesla a $ 1.000 per azione dai $ 1.400 indicati in precedenza per riflettere la produzione limitata durante il lockdown di Shanghai, definito dall'analista un "un disastro epico" nel secondo trimestre.