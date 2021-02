Tesla taglia i prezzi di Model 3 e Model Y, a Wall Street il titolo si salva con rush finale

Titta Ferraro 18 febbraio 2021 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Tesla taglia i prezzi delle sue varianti più economiche della berlina Model 3 e del Suv Model Y, aumentando allo stesso tempo i prezzi per le loro varianti. Stando a quanto riporta il sito web del produttore di auto elettriche, il prezzo della Model 3 Standard Range Plus è stato abbassato a $ 36.990 da $ 37.990, mentre il prezzo della Model Y Standard Range è sceso a $ 39.990 da $ 41.990. La gamma standard della Model Y è stata lanciata a gennaio, con il prezzo base del SUV che adesso è vicino a quello della berlina Model 3 (l'auto meno costosa della gamma Tesla).Intanto ieri a Wall Stret il titolo Tesla era arrivato a toccare i minimi dal 6 gennaio a 762$, per poi risalire la china sul finale chiudendo in lieve rialzo (+0,24% a 798,15$). Il titolo viaggia oltre 100$ sotto il picco storico a 900$ toccato il 25 gennaio.