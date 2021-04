Tesla stupisce nel primo trimestre 2021: vendite record, la Model Y fa breccia in Cina

Redazione Finanza 3 aprile 2021 - 22:25

Consegne record per Tesla nei primi mesi del 2021. Il colosso delle auto elettriche ha consegnato 184.800 veicoli a livello globale durante il primo trimestre 2021, oltre le stime Refinitiv che erano ferme a 177.822 veicoli. Superato il record precedente di 180.570 raggiunto nell'ultimo trimestre del 2020."Siamo incoraggiati dalla forte domanda della Model Y in Cina e stiamo rapidamente progredendo verso la piena capacità di produzione", ha detto Tesla in un comunicato. "Anche la nuova Model S e la Model X sono state accolte eccezionalmente bene e siamo nelle prime fasi della produzione in espansione", spiega Tesla che ha iniziato la produzione della Model Y a Shanghai alla fine dello scorso anno nel mercato chiave in cui produce già berline Model 3.Dan Ives, analista di Wedbush, indica come solide le vendite di Tesla in Cina ed Europa e si aspetta che le vendite annuali superino gli 850.000 veicoli quest'anno alimentate dalla forte domanda di veicoli elettrici a livello globale e dalla politica dell'amministrazione Biden a vantaggio delle auto elettriche.