Tesla stupirà anche in altri campi dell'energia pulita, analisti alzano ancora i target

Alessandra Caparello 19 febbraio 2020 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

In rialzo di circa il 7% a Wall Street il titolo Tesla, trainato dalle recenti raccomandazioni degli analisti. Il potenziale successo della casa automobilistica di Palo Alto nella generazione e nello stoccaggio di energia sarà il prossimo grande elemento che alimenterà il rally che ha già fatto quasi triplicare le azioni nell'ultimo anno, hanno detto gli analisti di Piper Sandler Cos., aumentando il loro target price di oltre il 27% a 928 dollari da 729 precedenti."È facile dimenticare che Tesla vende batterie e prodotti per l'energia solare; dopo tutto, il segmento era solo il 6% delle vendite nel 2019", hanno scritto gli analisti Alexander Potter e Winnie Dong in una nota come riporta Bloomgerg. "Ma il management dice che il business del solare+stoccaggio un giorno rivaleggerà con il segmento Automotive, e se questo è vero, allora gli investitori dovranno alla fine prestarci attenzione". Per valutare le possibilità di successo di Tesla nella generazione e nello stoccaggio di energia solare, recentemente gli analisti hanno installato un sistema solare da utilizzare per la ricarica di una Model X e i risultati sono stati finora "illuminanti", hanno scritto nella nota. Il broker ha alzato il suo target price su Tesla due volte a gennaio, citando in parte il potenziale di crescita dell'azienda in Cina. La casa produttrice di auto elettriche ha iniziato a consegnare ai clienti locali le sue berline Model 3 costruite in Cina il mese scorso, un anno dopo che ha aperto i battenti il suo primo stabilimento al di fuori degli Stati Uniti. Ieri è stata la volta di Morgan Stanley che ha rialzato il rating sulle azioni con un prezzo obiettivo a 1.200 dollari da 650 dollari attuali.