Tesla strappa nuovi record, Morgan Stanley indica il target price più alto tra gli analisti di Wall Street

Titta Ferraro 7 gennaio 2021 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

Nuovo balzo in avanti per Tesla che ieri ha chiuso a 755 dollari (+2,84%) e anche oggi nel premarket segna oltre +2,5%. A detta di Morgan Stanley il titolo Tesla estenderà il suo rally anche nel 2021 poiché i rivali non riescono a ridurre il gap nel mercato in espansione dei veicoli elettrici.Morgan Stanley ha così alzato il prezzo obiettivo a $ 810 da $ 540 con rating "outperform" confermato. Il nuovo target è ora il più alto tra gli analisti di Wall Street dopo l'aumento record del 740% di Tesla nel 2020. Morgan Stanley ha anche aumentato le sue previsioni di consegne a 5,2 milioni di veicoli entro il 2030 (dai 3,8 milioni indicati in precedenza) grazie all’apertura di due nuovi stabilimenti,